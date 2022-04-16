«البلطى» بـ40 جنيهًا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت، 16-4-2022، حالة من الاستقرار في سوق العبور للجملة، باستثناء بعض الأصناف.

ويرصد لكم "الدستور" أسعار الأسماك بسوق العبور، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر السمك البلطي «1» من 40 : 43 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر السمك البلطي «2» من 37 : 39 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 : 45 جنيهًا «تكنا بلاستيك».

كما سجل سعر السمك البوري «1» ثباتًا ليتراوح من 70 : 78 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سجل سعر قشر البياض من 80 : 120 جنيها للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس «1» بلدي نحو من 80: 120 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر المكرونة الخليجي 52 : 60 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة السويسي من 60 : 75 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

وصل سعر برانيس إسكندراني من 55 : 65 جنيهًا «طاولة خشب».

وصل سعر سمك موسى من 90 : 150 جنيها.

سجل سعر المرجان «1» من 42 : 52 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر المرجان «2» من 32 : 40 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون «1» من 45 : 55 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون «2» من 34 : 44 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 90 : 150 جنيها للكيلو.

سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 50 جنيهًا «طاولة خشب».

سجل سعر سمك سردين ما بين 35 : 55 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 30 : 130 جنيهًا.

سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 50 : 250 جنيها.

سعر كيلو «السبيط- كاليماري- سابيا» ما بين 120 : 180 جنيها.

سجل سعر سمك كابوريا 30 : 130 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 20 : 30 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:

أسعار جمبري «2» من 200 : 260 جنيها للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري «3» من 90 : 190 جنيها للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري جامبو من 400 : 460 جنيها للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري مجمد «2» 90 : 170 جنيها للكيلو «طاولة خشب».