السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البلطى» بـ40 جنيهًا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت

أسماك
أسماك

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت، 16-4-2022، حالة من الاستقرار في سوق العبور للجملة، باستثناء بعض الأصناف.

ويرصد لكم "الدستور" أسعار الأسماك بسوق العبور، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر السمك البلطي «1» من 40 : 43 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».
سعر السمك البلطي «2» من 37 : 39 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 : 45 جنيهًا «تكنا بلاستيك».

كما سجل سعر السمك البوري «1» ثباتًا ليتراوح من 70 : 78 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».
سجل سعر قشر البياض من 80 : 120 جنيها للكيلو.
سعر السمك البياض الأملس «1» بلدي نحو من 80: 120 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».
سعر المكرونة الخليجي 52 : 60 جنيهًا للكيلو.
سعر المكرونة السويسي من 60 : 75 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
وصل سعر برانيس إسكندراني من 55 : 65 جنيهًا «طاولة خشب».
وصل سعر سمك موسى من 90 : 150 جنيها.
سجل سعر المرجان «1» من 42 : 52 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
سجل سعر المرجان «2» من 32 : 40 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
سجل سعر سمك بربون «1» من 45 : 55 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
سجل سعر سمك بربون «2» من 34 : 44 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
تراوح سعر سمك دنيس ما بين 90 : 150 جنيها للكيلو.
سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 50 جنيهًا «طاولة خشب».
سجل سعر سمك سردين ما بين 35 : 55 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
سعر كيلو فليه بلطي ما بين 30 : 130 جنيهًا.
سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 50 : 250 جنيها.
سعر كيلو «السبيط- كاليماري- سابيا» ما بين 120 : 180 جنيها.
سجل سعر سمك كابوريا 30 : 130 جنيهًا للكيلو «كرتونة».
سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 20 : 30 جنيهًا للكيلو «كرتونة».
سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:

أسعار جمبري «2» من 200 : 260 جنيها للكيلو «طاولة خشب».
أسعار جمبري «3» من 90 : 190 جنيها للكيلو «طاولة خشب».
أسعار جمبري جامبو من 400 : 460 جنيها للكيلو «طاولة خشب».
أسعار جمبري مجمد «2» 90 : 170 جنيها للكيلو «طاولة خشب».

 

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