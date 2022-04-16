السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق 3 أحواش في دار السلام بسوهاج دون إصابات

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد أحمد عزت، مدير الإدارة من السيطرة على حريق بحوش بدائرة مركز دار السلام وامتد لحوشين مجاورين دون حدوث إصابات بشرية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مساعد الفرقة للشرق يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز دار السلام، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والتي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبيَّن من خلال التحريات، بنشوب حريق بحوش دائرة مركز دار السلام، وتبيّن نشوب حريق بحوش ملك المدعو "محمد أ ع" 35 سنة عامل ويقيم دائرة المركز، وامتد لحوشين متجاورين ملك كل من "عبد القادر خ س" - 39 سنة - عامل و"محمد ف م" - 37 سنة - عامل يقيمان دائرة المركز وتم الدفع بـ"2" سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم، أرجعوا سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بحوش الأول ونفوا الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الحماية المدنية حريق دار السلام سوهاج

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وائل لطفي

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