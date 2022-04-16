واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة، لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1216) قضية تموينية متنوعة، من بينها (11) قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء، بإجمالى مضبوطات بلغت (43٫250 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز - أعلاف" – 3000 عبوة ملح – 15 طن أسمنت)، (346) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت ( 30٫534 طن " دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – أعلاف – أسمدة زراعية" – 3545 قطعة مستلزمات طبية – 4614 قطعة حلوى – 2720 عبوة عصائر – 2717 عبوة سجائر - 16 إسطوانة بوتاجاز – 79٫500 طن أسمنت – 20 طن حديد تسليح).

وتم ضبط (497) قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن (42 قضية دقيق "تجميع –تصرف" – 141 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 103 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 32 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 41 قضية توقف عن الإنتاج – 19 قضية بيع خبز بأزيد من السعر - 119 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (26٫660 طن دقيق مدعم "تصرف"– 5٫255 طن دقيق مدعم "تجميع" – 3200 رغيف مدعم – 153 بطاقة تموينية ذكية).

كما تم ضبط (23) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (4٫790 طن "دقيق - سكر" مدعمة)، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (217٫734 طن – 5720 عبوة "عصائر – ملح" – 153 بطاقة تموينية ذكية – 2717 عبوة سجائر – 3200 رغيف بلدى – 16 إسطوانة بوتاجاز – 4614 قطعة حلوى – 3545 قطعة مستلزمات طبية ) كان أبرزها ضبط (15 طن سكر حر) بدون مستندات تم تخزينه لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.