إصابة طالبين بطلقات نارية بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب طالبين بطلقات نارية بالجسم إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، كما جرى ضبط طرفي المشاجرة والمشاركين فيها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من قطاع جنوب سوهاج، يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين دائرة مركز البلينا.

وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين، طرف أول، كريم أ ح، 12 عامًا، طالب بالصف الثاني الإعدادي مصابًا بطلق ناري بالبطن من الناحية اليمنى، فتحتي دخول وخروج، وعلاء م م، 18 عامًا، عامل مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيسر فتحتي دخول وخروج، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، والطرف الثاني، سالم ج م، 28 عامًا، عامل، والطرفان يقيمان دائرة مركز شرطة البلينا جنوب المحافظة.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني - بندقية آلية - وأفادا بتبادل الاتهامات فيما بينهما، بتعدي كلًا منهما على الأخر، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته، مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات الجيرة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة بدائرة مركز شرطة البلينا لتتولى التحقيقات.