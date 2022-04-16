السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل والدته فى السلام

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات المختص، اليوم السبت، حبس المتهم بقتل والدته بعد ذبحها بسلاح أبيض في منطقة السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 

وكانت قررت جهات التحقيق، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهم للوقوف على نشاطه الإجرامي واستكمال التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بالسلام، عثرت على جثة سيدة عجوز، مقتولة داخل منزلها  في منطقة السلام.

بالانتقال والفحص، اتضح العثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها في منطقة السلام أول، حيث أقدم نجلها، ويدعى بكار. م؛ على قتل والدته بسلاح أبيض - سكين، بسبب رفضها إعطاءه مالًا لشراء المخدرات، وتحجج بغسيل الملابس وذبحها.

 

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ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي المقدم أيمن فؤاد رئيس مباحث السلام، بلاغًا من المواطنين المنطقة يفيد بمصرع سيدة على يد نجلها في ظروف غامضة، وعلى الفور انتقل رجال مباحث إلى مكان الواقعة، للوقوف على ملابسات الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

قاضي المعارضات منطقة السلام السلام

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وائل لطفي

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