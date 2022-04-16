بولندا تستقبل 78ر2 مليون لاجئ فروا من أوكرانيا

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم السبت، أن بولندا استقبلت حتى الآن 78ر2 مليون لاجىء فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة - في تغريدة عبر موقع (تويتر) نقلها راديو (بولندا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أنه منذ الـ24 من فبراير، عبر مليونين و781 ألف شخص الحدود إلى بولندا قادمين من أوكرانيا".

وأضافت الوكالة أن أمس الجمعة شهد دخول 24 ألفا و400 لاجىء من أوكرانيا، مقابل 26 ألفا و800 لاجئ في اليوم الذي يسبقه.

وأفادت وسائل إعلام بولندية نقلا عن وزارة الخارجية بأنه على الرغم من أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، فهناك مواطنون من دول أخرى بين اللاجئين.