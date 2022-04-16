السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل طفل حرقاً في دار السلام

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، اليوم السبت، محاكمة عامل أشعل النيران في شقة سكنية ووفاة طفل بسبب خلافات سابقة  في دار السلام.

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد محمد ومحمد أحمد بسيوني وسالي عمرو أمين الصعيدي وأمانة سر طارق فتحي والسيد حسن.

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وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "أ . م" عامل بوضع النار عمدا داخل شقة سكنية خاصة بالمجني عليه “عبد الحكيم. ر” بأن سكب مادة سريعة الاشتعال "مادة الجازولين" حتى أيقن وصولها الى ارضية الشقة فأشعل النيران بها مستخدما ولاعته الخاصة وقد نشأ عن هذا الحريق وفاة الطفل المجني عليه “راغب. ع” والذي كان متواجدا بالشقة أثناء اشتعال النار.

وأضاف قرار الإحالة أحراز المتهم أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص مادة الجازولين والولاعة بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

كشفت تحريات رئيس مباحث قسم دار السلام قيام المتهم بارتكاب الواقعة والعثور علي زجاجة بلاستيكية تحوي مادة الجازولين أثناء معاينة مسرح الجريمة

وأضاف رئيس المباحث أنه بإعداد الأكمنة تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر ارتكابه الواقعة وعزي قصده للانتقام من أهلية المجني عليه لوجود خلافات سابقة فيما بينهما.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار أحمد أبو الفتوح محاكمة عامل أشعل النيران خلافات دار السلام

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