السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهمين بسرقة سيدة بالإكراه داخل سيارة أجرة بالشروق

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم، حبس متهمين بسرقة سيدة بالإكراه تحت تهديد السلاح عقب إصابتها في مدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات بقصد سرقة أموالها، كما طلبت النيابة بسرعة إرسال  تحريات المباحث في الواقعة.

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق بنيابة الشروق وبدر، بسرقة المجني عليها بالإكراه مستغلين هدوء المنطقة التي استقلت فيها المجني عليها معهم السيارة وقاموا بتهديدها بالسلاح الأبيض وعندما حاولت الاستغاثة قاموا بإصابتها وسرقتها بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض. 

ونجح رجال الأمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في ضبط شخصين بمدينة الشروق، لقيامهما بالتعدي على مواطنة وسرقتها بالإكراه وإعادة المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

النيابة سلاح نارى حبس متهمين قسم شرطة تحقيق

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