أولى جلسات محاكمة سيدة لاتهامها بإحداث عاهة مستديمة بحلوان

تعقد محكمة جنايات القاهرة، بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، أولى جلسات محاكمة سيدة لاتهامها بإحداث عاهة مستديمة لأخرى في عينها بمنطقة حلوان.

وكانت اتهمت جهات التحقيق السيدة بـ إحداث جرح بالمجني عليها عمدًا بأن سددت لها ضربة باستخدام الأداة حوزتها محل الاتهام الثاني، فاستقرت في عينها اليمنى.

وذكرت التحقيقات أن المتهمة أحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي في المجني عليها، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وهي فقد الإبصار النافع للعين اليمنى وتقدر نسبتها بـ35% على النحو المبين بالتحقيقات.