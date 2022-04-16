السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

موريتانيا تدين الخرق الإسرائيلى للقوانين الدولية وتدعو لحماية الشعب الفلسطينى ومقدساته

وزارة الخارجية الموريتانية
وزارة الخارجية الموريتانية

 أدانت موريتانيا الخرق الإسرائيلي للمواثيق والقوانين الدولية، ودعت إلى حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأعربت الخارجية الموريتانية- في بيان، اليوم السبت- عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما أقدمت عليه السلطات الإسرائيلية من انتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك، واستخدام العنف المفرط ضد المصلين المسالمين، واستفزاز لمشاعر المسلمين في هذا الشهر المعظم في الخارج.

وأصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا بالرصاص، واعتقلت 7 مواطنين، في قرية بدرس غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء "وفا"، بأن مواجهات دارت في القرية، أطلق خلالها الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة شاب بعيار حي في إحدى قدميه، ووصفت حالته بالطفيفة.

وأثناء المواجهات التي اندلعت على طول مقطع جدار الفصل العنصري المقام غرب القرية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشابين رسلان عبدالباسط رسلان (20 عامًا)، وأحمد محمود عامر (31 عامًا)، كما هاجمت مجموعة من الأطفال أثناء لهوهم في ملعب المدرسة المجاور واعتقلت خمسة منهم تتراوح أعمارهم بين 10 و 13 عامًا.

وقال تقرير حقوقي نشر أمس الجمعة، إن إسرائيل قتلت من الفلسطينيين منذ بداية عام 2022 وحتى أبريل الجاري 47 فلسطينيًا، وهذا العدد خمسة أضعاف من قُتلوا خلال نفس الفترة العام الماضي.

موريتانيا المسجد الأقصى إسرائيل الشعب الفلسطيني مسجد الاقصي السلطات الإسرائيلية

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