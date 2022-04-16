«دايمًا عامر».. لبلبة تترك الطلاب بالغردقة وتعود للقاهرة فى الحلقة 14

تعرضت الفنانة لبلبة والتي تجسد دور ميس زهرة قنديل، مديرة مدرسة رؤية إلى الصدمة في نهاية الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "دايما عامر" والذي يعرض حصريًا على عدد من القنوات المختلفة الناقلة له، بالإضافة إلى عرضه من خلال منصة واتش إت الإلكترونية.



وقالت ميس زهرة قنديل: "يا نهار أيه المصيبة دي، أنا لازم ارجع مصر حالًا"، ليتساءل الجميع من حولها: "مصيبة أيه وأيه اللي حصل"، لتنتهي الحلقة بنهاية غير سعيدة، وليست متوقعة.



فلاش باك



وخلال الحلقات السابقة لمسلسل "دايما عامر"، ظهر عدد من الطلاب وهم يحاولون الدخول على الأجهزة المختلفة لمدرسين مدرسة رؤية على رأسهم مستر فايز وحش الرياضيات، والذي يجسده الفنان محمد ثروت، ونجح الطالب بالمدرسة الناشونال في اختراق التابلت، ليخبر أحد أصدقاءه: "قولتلك هخليهم يسيبوا اللي في أيديهم ويجوا جري تاني يوم الصبح".



يعرض على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة تكون في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.



كما يعرض على شاشة قناة ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة تكون في الساعة 6:55 صباحًا، بخلاف عرضه على شاشة التليفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية.

دايمًا عامر

مسلسل «دايمًا عامر» يتناول العمل مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة، وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وكل ذلك في إطار كوميدي لايت.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.