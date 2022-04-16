الحلقة 14.. ميرنا نور الدين تجد السند والأمان فى مصطفى شعبان بـ«دايمًا عامر»

انتهت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "دايمًا عامر" بحديث بين مستر عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي بمدرسة رؤية، ويلعب دوره الفنان مصطفي شعبان، وبين ميس فدوى والتي تجسدها الفنانة ميرنا نور الدين أثناء وجودهما على يخت أبوالوفا - عمرو عبد الجليل- بعد فوز المدرسة في المسابقة الفنية الدولية للاحتفال والراحة بعد الغناء والضغط الشديد.



وتفاعلت ميس فدوى مع مستر عبد الرازق، قائلًة: "أنا أول مرة أعرف يعني إيه حد يحس مع حد بأمان شديد كده، وأنك تكون سند، وفعلا أنك تكون بتدور على ساعدتنا كلنا وإزاي تساعدنا دا حاجة مهمة جدا يا مستر عامر".

دايما عامِر



يعرض على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة تكون في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.



كما يتم عرضه على شاشة قناة ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة تكون في الساعة 6:55 صباحًا، بخلاف عرضه على شاشة التليفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية.

دايمًا عامر

مسلسل «دايمًا عامر» يتناول العمل مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة، وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وكل ذلك في إطار كوميدي لايت.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.