السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الروسى يجلى أول دفعة من المدنيين من مدينة إيزيوم الأوكرانية

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم إجلاء لأول مرة مجموعة من المدنيين من مدينة إيزيوم بمنطقة خاركوف، معظمهم نساء وأطفال.

و حسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" الروسية ، قالت مصادر، إن حافلات تابعة للجيش الروسي نقلت الدفعة الأولى من المدنيين من مدينة إيزيوم بمنطقة خاركوف، وتضم حوالي 100 شخص، معظمهم نساء وأطفال وكبار السن.

ورافقت قافلة اللاجئين مروحيات روسية وعربات شرطة عسكرية إلى الحدود الروسية عبر أوكرانيا، حيث تم استقبالهم وتقديم المساعدات الغذاية والطبية اللازمة لهم.

من جانبهم، قال المدنيون المغادرون، إن مدينة إيزيوم نفسها كانت تتعرض لإطلاق نار مستمر من القوات الأوكرانية، وإن المدينة والمنطقة المحيطة بها خطيرة للغاية. 

 وعلى  صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الجمعة، عن إحباط قواتها هجومًا صاروخيًا شنه الجيش الأوكراني على محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر دنيبرو في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولة نظام كييف القومي لشن هجوم صاروخي على محطة (كاخوفسكايا) لتوليد الكهرباء"، حيث شنت بطارية تابعة للواء الصاروخي الـ19 الأوكراني هجومًا بصاروخين من طراز "توشتكا-أو" على محطة "كاخوفسكايا".

و أشار إلى أن هذا الموقع يحظى بأهمية قصوى للسيطرة على منسوب المياه في دنيبرو وإمداد مقاطعة خيرسون بالكهرباء، و كذلك إمداد المناطق الزراعية في جنوب أوكرانيا وشمال القرم بالمياه، منوهًا بأن تدمير سد محطة توليد الطاقة الكهرومائية هذه كان سيؤدي إلى التصريف غير المنضبط لمياه دنيبرو وغمر العديد من المدن والبلدات في المقاطعة مع سكانها، مرجحًا أن الجيش الأوكراني سعى بذلك إلى تقييد تحركات القوات الروسية.

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