السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد غناءه فى «دايما عامر».. مهند عماد لـ«الدستور»: الأغنية صنعت خصيصًا لى

الطفل مهند عماد
الطفل مهند عماد

يركز مسلسل «دايمًا عامر» على مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة، وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وكل ذلك في إطار كوميدي لايت، بجانب التركيز على دمج الطلاب أصحاب القدرات الخاصة بالطلاب الأسوياء.


وأعرب الفنان مهند عماد، الملقب بسفير الطفولة، وهو من أبناء احتفالية "قادرون باختلاف"، والذي يظهر ضمن أحداث مسلسل "دايما عامر"، عن بالغ سعادته لإشادة الجمهور به عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد مشاركته في المسابقة الدولية التي تخوض فيها مدرسة رؤية السباق بمدينة الغردقة.

 

وأضاف عماد في تصريحات لـ"الدستور": "الأغنية اللي غنيتها النهاردة كانت معمولة ليا مخصوص وحقيقي مبسوط وسعيد جدًا بهذا، وفكرة وجودي في مسلسل مهم زي دايما عامر شرف كبير قوي ليا".


وتابع: "الأغنية اللي غنيت بيها في الحلقة الـ١٤ من مسلسل دايما عامر هي تم تسجيلها في مطلع شهر يناير الماضي، حتى تكون جاهزة للتصوير، وهي من كلمات كريم سامي، وتوزيع مصطفى الحلواني، وألحان هيثم نبيل".


مواعيد عرض دايما عامر

ويبحث الكثير من الجمهور ورواد السوشيال عن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر، للفنان مصطفي شعبان وعدد كبير من نجوم الفن، والذي تصدر محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا منذ عرض أولى حلقاته، عبر القنوات الناقلة له والمختلفة. 

المسلسل من بطولة  مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

مهند عماد مسلسل دايما عامر دايما عامر مواعيد عرض مسلسل دايما عامر الحلقة ال14

رئيس التحرير

وائل لطفي

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