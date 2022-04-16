السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

الحلقة 14 من «الاختيار 3».. استعراض حالة العصيان المدنى أثناء حكم المعزول

الاختيار ٣
الاختيار ٣

يتربع مسلسل "الاختيار" على عرش الأكثر مشاهدة للعام الثالث على التوالي خلال مارثون الدراما الرمضاني، وذلك حسبما أوضحت أداة "جوجل تريند".

واستعرضت الحلقة الـ14 من مسلسل "الاختيار 3"،  مساء أمس الجمعة، حالة  العصيان المدني،  التي شهدتها البلاد أثناء تولي الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم، و التي علق عليها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع اللواء ممدوح شاهين، واللواء عباس كامل.، قائلًا: "الوضع الحالي مربك جدًا على كافة الاتجاهات، محدش عارف مين اللي بيحكم البلد". 

وأضاف: "الواضح والمؤكد أن القرار مش قرار الرئيس، القرارات بتُملى عليه، جماعة الإخوان كشفت نفسها، وأظهرت نواياها وأهدافها، ودخلت في مواجهة عنيفة مع كل القوى الوطنية".

وتابع: "أنا قولت للسيد الرئيس أكتر من مرة، إن الجيش بتاع البلد، مش بتاع الإخوان أو غير الإخوان، وإن دي عقيدة القوات المسلحة كلها، الجيش لازم يحمي الشعب، دي مسألة حتمية مفيهاش جدال، لكن برضو القوات المسلحة لازم تتحل بالصبر والحكمة".

 

 

واختتم: "الوضع الحالي في منتهى الخطورة، وتدخل الجيش مش هو الحل، ولازم القيادة السياسية تشوف الصورة كاملة، دي مسئولية وطن بحاله، لازم يبقوا قد المسئولية دي، السيد الرئيس لازم يعرف أنه رئيس لكل المصريين، مش رئيس لفصيل واحد".

 ليرد اللواء ممدوح شاهين: "القرارات دي أدت لاقتتال في الشارع، وده هيؤدي لحرب أهلية".

كما قال : "إحنا داخلين على ديكتاتورية أقلية، القوات المسلحة لازم تحمي البلد من أي خطر".

وعلق اللواء عباس كامل قائلًا: "ده غير تطاول الأخوان على الجيش ورجالته و الإشاعات اللي بيطلعوها كل شوية في البدل". 

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساءً والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساءً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساءً ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساءً.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

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