الحلقة الـ14.. فوز مدرسة رؤية فى المسابقة الدولية بـ«دايمًا عامر»

بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "دايمًا عامر" بإعلان نتيجة المسابقة الفنية الدولية التي شاركت فيها مدرسة رؤية على مدار الحلقات السابقة بعد خروجها من المسابقة الثقافية، وبالفعل تفوز المدرسة بالمركز الأول عكس المتوقع.

وظهر الفنان مصطفى شعبان، والذي يجسد دور مستر عامر المشرف الاجتماعي، برفقة الطفل مهند عماد، الملقب بسفير الطفولة، وهو يقول: "من واقع دوري أنا المفروض أقول كلمة المدرسة في المسابقة الدولية واللي بتشرف عليها محافظة البحر الأحمر، أنا شايف إني هتنازل عن كلمتي لمهند؛ لأن مفيش حد هيتكلم عن المدرسة أحسن من أكتر طالب مميز في المدرسة، وأنا حبيت أقولك قدام العالم كله إنك مميز".

وفي مشهد آخر، تظهر مقدمة المسابقة لتعلن عن وقت ظهور طلاب مدرسة رؤية لتقديم رقصة فرعونية، وهي من تصميم ميس ماهيتاب والتي تقدم دورها الفنانة سنتيا خليفة، وتصميم الملابس لمستر شريف ويلعب دوره الفنان أحمد الشامي، والموسيقي لميس فدوي، والتي تجسدها الفنانة ميرنا نور الدين.

مواعيد عرض مسلسل "دايمًا عامر"

يعرض على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة تكون في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

كما سيتم عرضه على شاشة قناة ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة تكون في الساعة 6:55 صباحًا، بخلاف عرضه على شاشة التليفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية.

مسلسل «دايمًا عامر» يتناول العمل مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة، وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وكل ذلك في إطار كوميدي لايت.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.