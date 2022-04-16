البرهان: نعمل على تهيئة المناخ للحوار فى السودان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، العمل على تهيئة المناخ للحوار في السودان.



ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، عن البرهان قوله: إنه عقد اجتماعا مع السلطات القضائية لدراسة الوضع القانوني للمحتجزين وتسريع الإجراءات الخاصة بهم، لافتا إلى أنه خلال يومين أو ثلاثة أيام سيتم إطلاق سراحهم.



وأوضح أنه وجه الأجهزة المختصة لمراجعة حالة الطوارئ والإبقاء على بعض البنود الخاصة بحالة الاقتصاد وغيره، مما يساعد على تهيئة المناخ للحوار.



وأضاف البرهان: "نسمع أحاديث عن وحدة قوى الثورة ونحن سعيدون بذلك لأنه يساعد على سرعة التوافق"