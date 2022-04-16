السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تقترب من إكمال الإجابات على استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبى

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، في رسالة الفيديو اليومية في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت،  إن أوكرانيا أقتربت من إكمال الإجابات على استبيان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح "زيلينسكي": "لقد اكتمل العمل تقريبًا، وسنقدم الإجابات قريبًا لممثلي الاتحاد الأوروبي".

ويعد الاستبيان أساس محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين قد سلمت الاستبيان خلال زيارتها الأخيرة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

و تقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد فترة قصيرة من بدء الغزو الروسي لأراضيها في فبراير.

وتدرس مفوصية الاتحاد الأوروبي حاليًا الطلب، ويعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عملية طويلة ومعقدة، وحتى إذا قدمت المفوضية الأوروبية تقييمًا إيجابيًا، قد تمر مدة طويلة من الوقت قبل أن تبدأ مفاوضات الضم.

وتعهدت فون دير لاين بأن تكون عملية دراسة الطلب سريعة.

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