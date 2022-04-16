السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تقلص حصتها من سندات الدين الأمريكية فى فبراير الماضى

دولارات
دولارات

أظهرت وثائق وزارة الخزانة الأمريكية أن حصة روسيا في سندات الدين الأمريكي تقلصت في شهر فبراير الماضي مقارنة بيناير، ووصلت إلى 3.753 مليار دولار.

 

وتشير بيانات الوزارة إلى أن حجم المساهمة الروسية في سندات الدين الأمريكية في يناير كان يقدر بـ 4.503 مليار دولار.

 

يذكر أن روسيا بدأت بتقليص المساهمة في السندات الحكومية الأمريكية منذ ربيع عام 2018، حيث تراجع حجمها من 96 مليار دولار إلى 48.7 مليار في أبريل 2018، وإلى 14.9 مليار في مايو.

 

ولا تزال اليابان أكبر مالك لسندات الدين الأمريكية، حيث بلغ حجم مساهمتها فيها في فبراير 1.3 تريليون دولار. وتحل الصين في المرتبة الثانية بـ 1.05 تريليون دولار، وبريطانيا في المرتبة الثالثة بـ 625.2 مليار دولار.

روسيا روسي امريكية سندات الدين سندات الامريكية الأمريكي

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وائل لطفي

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