السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«عطر الأحباب» يحتفى بالشاعر عبد الدايم الشاذلى.. اليوم

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تواصل ليالي رمضان الثقافية في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب تقديم فعالياتها، وذلك يوم السبت 15 رمضان.

وتعرض فرقة محمد عزت السوهاجي حلقات السيرة الهلالية لليلة الرابعة على التوالي، إضافة إلى "واحة الشعراء" التي تتضمن مشاركات لكل من الشعراء "حسني الإتلاتي، حسونة فتحي، سوزان عبد العال، عبد الرحيم طايع، محمد إبراهيم العلمي، محمد حسني إبراهيم، محمد شاكر، محمد عطوة، هيثم منتصر بمصاحبة الفنان حسن زكي"، يدير الأمسية الحسيني عمران.

كما تتضمن الليلة حفل توقيع كتاب "تفكيك الوهم"، تأليف نبيل عبد الفتاح يناقشه إبراهيم داوود، يليه فقرة "عطر الأحباب" عن سيرة ومسيرة الشاعر الراحل عبد الدايم الشاذلي وإبداعه الأدبي، يتحدث فيها عن الشاعر عبده الزراع.

وعلى التوازي تقام فقرات فنية ومجموعة من الورش لذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين، منها "جلود، مشغولات بالفوم لذوي القدرات الخاصة، رسم حر، مجسمات بالخرز، زينة رمضان، رسم على الوجه للموهوبين"، مع استمرار معرض إصدارات الهيئة ومعرض نتاج الورش لذوي القدرات الخاصة والموهوبين طوال فترة الفعاليات، يشرف على البرنامج  الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

الدكتورة ايناس عبد الدايم الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة ليالي رمضان الثقافية الحديقة الثقافية بالسيدة زينب فرقة محمد عزت السوهاجي السيرة الهلالية

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