السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: 5 آلاف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 5 آلاف و27 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة "المعززة" من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي من تلقوا تلك الجرعة 6 ملايين و206 آلاف و693 شخصا.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 24 مليونا و798 ألفا و270 شخصا..كما بلغ إجمالي الذين تلقوا الجرعة الثانية 23 مليونا و274 ألفا و600 شخص.

وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت، اليوم، تسجيل 37 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و164 ألفا و296 حالة.. مشيرة إلى أنه لم تسجل وفيات جديدة بالفيروس ليثبت العدد الإجمالي في 16 ألفا و61 حالة.. فيما تم تسجيل 80 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و147 ألفا و579 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وزارة المغرب الصحة وزارة الصحة مغربي لقاح كورونا وزارة الصحة المغربية بفيروس كورونا الصحة المغربية خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل فريق برنامج «كريزى تاكسى»

صدامات بين الشرطة السويدية ومحتجين على اعتزام يمينيين إحراق مصحف

دعاء 15 رمضان 2022.. أفضل الأدعية للوالدين

أول رد من مكة محمد.. اعترافات «نصابة الفيسبوك» عن فبركة صورها وسرقة الشباب

القصة الكاملة لحسناء «فيسبوك» المزيفة.. كيف استغلت مكة محمد آلاف الشباب بصورها؟

الاختيار 3 الحلقة 14.. تسريب خطير لأبو الفتوح: وصول حازم أبو إسماعيل للحكم كارثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفرج عن 18 طفلاً فلسطينيًا اعتقلوا فى الأقصى

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى الضفة الغربية

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف