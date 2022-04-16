المغرب: 5 آلاف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 5 آلاف و27 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة "المعززة" من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي من تلقوا تلك الجرعة 6 ملايين و206 آلاف و693 شخصا.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 24 مليونا و798 ألفا و270 شخصا..كما بلغ إجمالي الذين تلقوا الجرعة الثانية 23 مليونا و274 ألفا و600 شخص.

وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت، اليوم، تسجيل 37 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و164 ألفا و296 حالة.. مشيرة إلى أنه لم تسجل وفيات جديدة بالفيروس ليثبت العدد الإجمالي في 16 ألفا و61 حالة.. فيما تم تسجيل 80 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و147 ألفا و579 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.