«أبو شعر السورية» تقدم عدداً من الإنشادات الدينية فى حفل بنادى العبور

أحيت فرقة أبو شعر السورية حفلا غنائيا بنادى العبور الرياضى وسط تفاعل عدد كبير من الجمهور، وقدمت عدداً كبير من أغاني الإنشاد الديني، وكان في استقبالهم المستشار طارق ربيع رئيس مجلس الإدارة الذى أعرب عن سعادته بمشاركة الفريق في حفل ضمن سهرات شهر رمضان .



فرقة أبو شعر فرقة أناشيد إسلامية سورية، تتكون من عشرة أعضاء، ستة منهم إخوة من عائلة «أبو شعر»، والدهم الشيخ موفق أحمد إسماعيل أبوشعر الحسيني الرفاعي، الذي كان منشداً لبعض العلماء الكبار في دمشق وكان عالماً بالأنغام.



بدأت الفرقة بالمدح منذ الطفولة فتأسست عام 1983م، وتجمع أربعة منهم مكونين فرقة لبراعم تمدح النبي محمد رسول الله، وسميت باسم الصحابي أبو أيوب الأنصاري نسبة للمسجد الذي قد تخرجوا منه في منطقة الزاهرة في دمشق، وكان أصغرهم حينها بهاء الدين أبو شعر، وكان عمره 11 عاما عندما حضر أول حفلة رسمية للفرقة، وبعد سنوات التحق بهم أنس أبو شعر وعرف بـ«ضارب الإيقاع» منذ الصغر، وكان لأصغرهم «عبدالرحمن أبوشعر» فرقة خاصة به تسمى «براعم الإيمان» وبدأ بالإنشاد وعمره 6 أعوام، وبعد أعوام قليلة انضم إلى إخوته لتجمع الفرقة الإخوة الستة.



التزم والدهم منذ صغرهم بتدريبهم وتلقينهم العلم والإنشاد، وبدأوا ينشدون عند الأقارب ثم الأصحاب ثم بدأ يصطحبهم إلى مجالس العلم وبآخر المجلس

يقومون بمدح رسول الله محمد بن عبدالله، فبدأ الناس يطلبونهم للإنشاد هنا وهناك، وهكذا انتشرت الفرقة، ويقيم حالياً الإخوة أبو شعر في مصر ويقيمون الاحتفالات بها.