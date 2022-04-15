السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية في إيبارشية المنيا تختتم رياضتها الروحية

باسيليوس فوزي
باسيليوس فوزي

اختتمت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، في إيبارشية المنيا، اليوم الجمعة، رياضتها الروحية التي نظمتها احتفالًا بحلول الصوم الكبير أو الصوم الأربعيني المقدس.
وعلى إثر الرياضة الروحية، زار الأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي لإيبارشيّة سوهاج للأقباط الكاثوليك، إيبارشية المنيا، مُستقبلًا إياه اسقف الايبارشية الأنبا باسيليوس فوزي.
قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه شارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، وشعب الرعية المبارك.
وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه كانت قد بدأت الرياضة بالقداس الإلهي، ثم أعطى الأنبا يوسف العظة بعنوان "التجربة". 

الانبا باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي مطران المنيا صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي لأب باسيليوس فوزي

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