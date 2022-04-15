النيابة تستعلم عن حالة المصابين فى حادث سير بمدينة 15 مايو

واستعلمت النيابة العامة عن حالة المصابين في حادث تصادم سيارتين بمدينة 15 مايو، لبيان الإصابات التى لحقت بهم وطلبت تحريات المباحث حول الحادث ومن المتسبب فيه.

كان أصيب 6 أشخاص في تصادم سيارتين بمدينة 15 مايو، تلقى مسئول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود مصابين بجوار سجن مايو على طريق المرصد.

وعلى الفور، انتقلت الخدمات إلى محل الحادث بالتنسيق مع دوريات شرطة النجدة وإدارة الطرق والمنافذ، وتبين اصطدام سيارة ملاكي وأخرى أجرة «ميكروباص» بجوار سجن مايو.