مكتوب عليا الحلقة 14.. ظهور أحمد فهمي وزواج «جلجل» من روقه بالإكراه

بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "مكتوب عليا" بسقوط والد سلمى "هنادي مهنا" خلال الاحتفال بعيد ميلاده، وتم نقله إلى المستشفى، ويتمنى جلجل وفاته حتى لا تكتشف سلمى خداعه لها، في حين يبلغه الطبيب أنه أصيب بشلل نصفي وفقد النطق وسيستغرق فترة علاج طويلة، ثم تدخل سلمى وجلجل إلى والدها غرفة العناية المركزة، ويجدوه غير قادر على الحديث.

يعود جلجل إلى المنزل فيجد روقه "أيتن عامر" في انتظاره، وتبلغه أنها لم تحب غيره، وتتعهد بأن تبكيه بسبب قهرتها على انتحار والدتها بسببه، ثم يذهب إلى منزل سلمى بعد خروج والدها من المستشفى، وينفرد به جلجل ويبدأ في عتابه بعد طرده له ووصفه بالجربوع والمهزأ، في حين لا يتمكن من الرد بسبب إصابته بشلل وفقدان النطق.

ينزل جلجل إلى سلمى ويبدأ في الكذب عليها بأن والدها وافق على زواجهما ثم فقد النطق مره أخرى، فتفرح سلمى بتحسن حالة والدها، ويستغل جلجل الموقف ويبلغها أنه سيتزوجها ليفرح بها والدها، فتوافق سلمى على الزواج من جلجل، يذهب جلجل إلى الشركة مره أخرى ويلتقي المحامي الذي يبلغه إن إجراءات الميراث انتهت وتم تحويل الفلوس إلى حسابه في البنك.

يستيقظ جلجل من نومه في اليوم التالي ويجد مكتوبا على يده كلمات جديدة هي (تحت رجليها) و(غرفة 312)، ثم تتصل به سلمى فينفعل عليها فتغلق الهاتف في وجهه.



يخرج جلجل إلى صالة شقته فيجد كل العائلة غاضبين منه ورافضين التعامل معه، وتبلغه والدته "حنان سليمان" بإبلاغه أنها لن تحضر فرحه على سلمى، حتى يبلغها من أين حصل على الفلوس التي يقيم بها فرح في أكبر فنادق القاهرة، ثم يخرج جلجل منفعل وتاركا المنزل متجها إلى فندق الفرح، ويحاول الحصول على غرفة 312 المكتوبة على يده ولكنه يفشل لأننا محجوزة.

يدخل جلجل إلى غرفة سلمى ويسألها عن والدها، ثم يتجه للغرفة 312 فيجد بها زوج وزوجته في خناقة كبيرة، ويعرض عليه الحصول على الغرفة مقابل حجز سويت كامل على حسابه، فيرفض الرجل، وفي نفس التوقيت يحاول بدوي أن يحل أزمة الميراث ويقرر الانتقام من جلجل الذي ضربه بالقلم على وجهه، ثم يجد جلجل الكوافير الخاص به، ويجده حزينا بسبب غضب والدته منه ودعائها عليه، فيقوم جلجل بمحاولة إصلاح خطأه مع والدته وانفعاله عليها.

وفجأة يطلب المدير فيظهر النجم أحمد فهمي كضيف شرف في دور مدير الفندق، وبرفقته والدته، ويطلب عربيه للذهاب إلى والدته، ويذهب إليها في المنزل مره أخرى ويطلب رضاها، فتقول له أن رضاها مرتبط بزواجه من روقه ابنة خالته، وعندما يسأل روقه تقول له انها تحبه وتتمنى الزواج منه حتى في حال زواجه مع أخرى، ويسخر منه والده إحسان "إسماعيل فرغلي"، ويوافق جلجل على طلب والدته ويطلب المأذون للزواج من روقه، وبالفعل يتزوجها.

الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.