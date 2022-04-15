الكبير أوي 6 الحلقة 14|العترة يبهر أهالي المزاريطة في عرض «الجميلة والوحش»

في الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الكبير أوي 6، بعد أن تحمس مخرج مسرحية “الجميلة والوحش” التي تعرض على مسرح مدرسة المزاريطة، أن يلعب العترة ابن الكبير أوي بطولتها، تردد الولد لأن جليلة ستجعل منه أضحوكة أثناء مشاركتهم في المسرحية.

وقد تملكت العترة حالة من اليأس والاكتئاب بسبب المشاعر السلبية التي وصلت له والتنمر بسبب جليلة.

وشارك العترة في المسرحية بسبب تحفيز مربوحة له، وتدعيمه نفسيًا كي يتمكن من الوقوف على خشبة المسرح، وقدم عرض مذهل أثار مشاعر الحضور، بسبب عدم استغلاله حادثة جليلة التي وقعت قبل العرض وكسر سنتها، الأمر الذي تسبب في عدم نطقها الحروف بشكل سليم، ونال إشادة من كل المتفرجين، لأخلاقه العالية وتمثيله الهادف.

وقد بدأت الحلقة 14 بتمارض العترة ابن الكبير الذي يلعب دوره الفنان الشاب مصطفى غريب، ليغيب من المدرسة بسبب تنمر جليلة منه لكبر حجمه على خلاف زملائه، بألفاظ من قبيل "يا طويل يا أهبل.. يا بغل" حتى كره الذهاب للمدرسة، لذا رافقه الكبير حتى يحل له المشكلة.

وحاول الكبير أوي أن يشارك ابنه في مسرحية "الجميلة والوحش"، وقد وافق مخرج المسرحية بسبب كبر حجمه المفاجئ وتوافقه مع لعنة السحر التي أصابت الوحش في الرواية الأصلية.

الجدير بالذكر أن في ثاني حلقات مسلسل "الكبير أوي 6" بعدما تحول ابنه "العترة" إلى شاب كبير بفعل مشروب من اختراع "الدكتور ربيع".

وجسد دور "العترة" الشباب الممثل مصطفى غريب، لينضم إلى مجموعة الوجوه الجديدة المنضمة لـ "الكبير أوي 6".

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 14

يُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات «ON E» قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين تتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عزالعرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبوحجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.