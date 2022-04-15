وزير الأوقاف: صلاة التهجد في البيوت.. ولا صناديق تبرعات بالمساجد

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومديري إدارات أوقاف القاهرة عقب صلاة الجمعة، بديوان عام وزارة الأوقاف ، بحضور الدكتورهشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني.

وأكد وزير الأوقاف، أهمية المتابعة المستمرة الدقيقة لكل تفاصيل العمل، مشددًا على ضرورة متابعة عدم وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد، والالتزام بوقت وموضوع خطبة الجمعة، وعدم فتح المساجد بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر.

وأشار إلى أن من أراد التهجد فعليه به في بيته، فمن المستحب أن نعمر بيوتنا بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم ، ولا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأكد أن صلاة العيد ستُقام بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة وبذات ضوابط إقامتها في العام الماضي بالمساجد دون الساحات، لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد بالمساجد وصعوبة التحكم في تطبيقها أو في تدافع المصلين على الساحات، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك، قائلا إن صلاة العيد بذات ضوابط العام الماضي في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها أو التحكم في تدافع الناس عليها.

جاءت ضوابط صلاة العيد كالآتي:

1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط

2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد

4. اصطحاب المصلى الشخصي

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي

6. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق

7 . لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق

8. لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة

9. لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد

10. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال