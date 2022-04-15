الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع إبسوس: ماكرون سيفوز بالانتخابات الرئاسية بـ56% من الأصوات

الانتخابات الفرنسية
الانتخابات الفرنسية

أظهر استطلاع رأي جديد لشركة إبسوس سوبرا، اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيفوز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية بنسبة 56% من الأصوات، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وكان الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون قد فاز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وسيواجه زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في الجولة الثانية الحاسمة في 24 أبريل.

ومع فرز أكثر من 90 بالمائة من الأصوات في الجولة الأولى، أظهرت التوقعات أن ماكرون حصد من 28 إلى 29 بالمائة، مقابل ما بين 22 الى 24 بالمائة للوبن.

وكان ماكرون ولوبان قد تنافسا في جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية عام 2017.

وجاء في المرتبة الثالثة مرشح أقصى اليسار جان لوك ميلينشون، الذي حصل على حوالى 20 في المئة من الأصوات.

ودعا المرشحان النهائيان على الفور إلى تجمعين حاشدين، وشكر ماكرون المرشحين الخاسرين الذين دعوا إلى قطع الطريق أمام مرشحة أقصى اليمين، في حين حضت لوبن "كل من لم يصوتوا" للرئيس المنتهية ولايته "الانضمام" إليها، قائلة إن التصويت النهائي سيكون "خياراً للمجتمع والحضارة".

فرنسا الرئيس الفرن سيفوز الانتخابات الفرنسية

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وائل لطفي

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