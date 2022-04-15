بعد اكتشاف كذبة شوقي في «يوتيرن».. ماذا تفعل عندما تكتشف خداع المحيطين بك؟

منذ بداية مسلسل "يوتيرن" وأبطال العمل، ريهام حجاج، وكريم قاسم، يتعرضان للابتزاز من قبل شخص يدعى “شوقي”، بعدما أخبرهم أن السيدة التي قاموا بصدمها بالسيارة قد فارقت الحياة، ولكن في الحلقة الثالثة عشر، اكتشفت يارا، الشخصية التي تلعب دورها ريهام حجاج، أن هذه السيدة لا تزال على قيد الحياة، وأنهم تعرضوا لعملية ابتزاز لا أكثر، وكانت قيمة هذه الكذبة إنهاء حياة البطلة الزوجية، ودفع مبلغ عشرة ملايين جنيه.

في السطور التالية نشير إلى التصرف الصحيح في حال تعرض أي شخص للكذب والخداع، وهذا بحسب ما ورد في موقع "success":

لا تواجه الشخص الذي يكذب عليك:

عندما تكتشف تفاصيل الخدعة التي تعرضت لها، لا تقوم بمواجهة الشخص الذي قام بهذا التصرف في الحال، وإنما حاول أن تهدأ أولا وتفكر في عواقب هذه المواجهة، وماذا يمكن أن تعود عليك، فإذا كانت نتيجة هذا التفكير أن المواجهة ليست في صالحك فمن المهم أن تبعد هذه الفكرة عن ذاكرتك، وقم على الفور بعمل ما يمكن أن يعيد تصحيح الورطة التي تعرضت لها بسبب هذا الشخص، ولكن دون مواجهته.

تظاهر بأنك لا تعرف شيء:

تظاهر بأنك لا تعرف شيء وبالغ في ذلك حتى أنك من الممكن أن تتظاهر بأنك لا تتذكر تفاصيل ما قاله لك هذا الشخص الكاذب، وعاود وقم بسؤاله مرة أخرى عن تفاصيل ما حدث، بالطبع ستجد أن هذا الشخص أصيب بالارتباك، أو قام برواية تفاصيل أخرى غير تلك التي يفترض أنه قام بها ومن ثم يمكن أن تجعله هو من يعترف بالحقيقة لا أن تواجهه بها ثم يقوم بها بالإنكار في النهاية.

احمي نفسك من الشخص الكاذب:

طالما أنك عرفت أنك تتعرض لنوع من أنواع الخداع فمن المهم أن تتوقف معرفتك بهذا الشخص عند هذا الحد، فإذا كان هذا الشخص هو زميل في العمل حاول ألا يرتبط ظهورك به لكي لا يقوم الآخرين بتصديقه عندما يقوم بالكذب وقول أشياء غير صحيحة عنك، أما إن كان صديق فمن المهم أن تقطع علاقتك به على الفور لكي لا يتسبب لك في مزيد من الخلافات والمشاكل مع الآخرين.