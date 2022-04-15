مباحث الضرائب تضبط 171 قضية فى عدة مجالات

أسفرت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة عن ضبط (171) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.