الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة مليون و800 ألف جنيه.. محافظ قنا يفتتح مسجد الرحمة بنقادة

محافظ
محافظ

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، افتتاح أعمال الإحلال والتجديد بمسجد الرحمة بمركز نقادة والتي تمت بالجهود الذاتية، ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، وفضيلة الشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والنائب حمدي سعد، والنائب أشرف أبوالفضل عضوى مجلس النواب وياسر أحمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة وجمع غفير من أهالي نقادة. 

واستمع محافظ قنا إلى خطبة الجمعة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف تحت عنوان: "رمضانُ شهرُ الجدِّ والعملِ والانتصاراتِ" والتي تحدث فيها عن فضائل شهر رمضان المبارك والتقرب إلى الله تعالی بجميع أنواع الطاعات من صوم وصلاة وقراءة قرآن وصدقة، وأضاف أنه شهر الاجتهاد في العمل وإتقانه، فلقد حققت قواتنا المسلحة النصر المجيد في يوم العاشر من رمضان الذي كان يوم استعادة الأرض والكرامة، وما زالت قواتنا المسلحة الباسلة درعا وسيفا لوطنها. 

من جانبه، أعرب محافظ قنا عن سعادته البالغة لمشاركته المواطنين فرحتهم بافتتاح بيت من بيوت الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد أو إحلالها وتجديدها ويثيبهم خير الجزاء ويجعله في ميزان حسناتهم. 

وأكد اهتمام الدولة، ممثلة في وزارة الأوقاف ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية، لافتًا إلى أنه لا يكاد يمر أسبوع إلا ونقوم بافتتاح مساجد جديدة بقرى ومدن المحافظة. 

من جانبه، قال وكيل وزارة الأوقاف إنه تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بالجهود الذاتية والمكون من ثلاثة طوابق على مساحة ١٧٠ م٢ بتكلفة إجمالية بلغت مليونا و ٨٠٠ ألف جنيه، لافتًا إلى أنه تم فرش المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد التي تمت بها أعمال إحلال وتجديد على مستوى مدن المحافظة المختلفة.

قامة ماهر شهر رمضان الدين وزارة الأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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