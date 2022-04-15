الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«التموين» تحبط محاولة حجب 24 طن حديد تسليح عن الأسواق بالقاهرة

حديد التسليح
حديد التسليح

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 24 طن “حديد تسليح” بدون مستندات تم تخزينه لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بحوزة المدير المسؤول عن شركة لتجارة مواد البناء في محافظة القاهرة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة القاهرة الاقتصاد مديريات الأمن وزارة الداخلية المدير المسئول لإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أقسام شرطة التموين

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وائل لطفي

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