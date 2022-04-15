الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف غموض سرقة فيلا فى التجمع الأول

المتهم والمسروقات
المتهم والمسروقات

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة مسكن أحد المواطنين بأسلوب "التسلق"، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من "أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم" باكتشافه سرقة "مشغولات ذهبية- مبلغ مالي- متعلقات شخصية" من داخل الفيلا سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته طبنجة صوت، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، كما تم بإرشاده ضبط جميع المسروقات المستولى عليها ومبلغ مالي من متحصلات الواقعة، وأقر بإنفاقه جزءا من المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة مشغولات ذهبية كشف غموض سرقة كشف ملابسات جهود أجهزة وزارة الداخلية سرقة مشغولات رجال مباحث القاهرة ضبط احد الأشخاص

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وائل لطفي

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