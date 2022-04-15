الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

افتتاح أول قسم داخلي لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى بني سويف للصحة النفسية

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان افتتاح المرحلة الأولى من القسم الداخلي المخصص لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى بني سويف للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والذي تصل سعته لأكثر من 45 مريضا، وذلك بالتعاون مع  الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القسم الجديد بمستشفى بني سويف لعلاج الإدمان يقدم خدمات علاج مرضى الإدمان  في محافظة بني سويف وعدد من محافظات إقليم الصعيد، منوها إلى أن القسم يقدم خدمة علاج أعراض الانسحاب، وخدمة التأهيل النفسي والمجتمعي، وذلك ضمن برنامج «تعافي» وهو البرنامج العلاجي الذي تعتمده الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

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وأشار «عبدالغفار» أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، احتفلت في شهر ديسمبر من عام 2021 بتكريم 70 متعافٍ تلقوا علاجهم في مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة الشرقية، وكذلك 17 متعافٍ من مستشفى طنطا للصحة النفسية وعلاج الإدمان، مشيرا إلى أن الحملة تهدف لدعم المتعافين وتوفير ظروف معيشية جيدة تساعدهم على الاستمتاع بحياة طبيعية دون تعاطي.

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وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أنه جاري التوسع فى افتتاح أقسام جديدة لعلاج الإدمان على مستوى مستشفيات الأمانة بمحافظات الجمهورية، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه وزارة الصحة والسكان لقضية علاج الإدمان، وخطتها نحو التوسع في مراكز الخدمة لتشمل جميع محافظات الجمهورية.

وزارة الصحة والسكان مرضى الإدمان مستشفى بني سويف تعافى مستشفى العزازي للصحة النفسية

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