الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل: نعمل على تهدئة الخواطر فى الأقصى.. وجاهزون لكل السيناريوهات

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

يجري نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشاورات أمنية، في هذه الأثناء، حول اقتحام قوات الشرطة للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، وإطلاق النار داخله.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان صادر عن مكتبه، :"نعمل على تهدئة الخواطر في المسجد الأقصى، وكذلك، باقي المناطق، وبجانب ذلك فنحن مستعدون أيضًا لكل السيناريوهات".

 

جلسة مشاورات أمنية إسرائيلية

وشارك في جلسة المشاورات الأمنية كل من عومر بارليف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، ويعقوب شبتاي المفتش العام لجهاز الشرطة، ومسئولون أمنيون آخرون، بينهم قادة قوات حرس الحدود، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وخلال الجلسة، تم إطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي على آخر المستجدات في المسجد الأقصى، بينما قال بينيت إن قوات الأمن جاهزة لأي مهمة تطرأ لديها.

 

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

واقتحمت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، المسجد الأقصى، واعتدت على المصلين الفلسطينيين، وإطلاق الرصاص تجاههم.

وأعلنت قوات الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال أكثر من 300 فلسطيني من باحات المسجد الأقصى خلال الاعتداء على المصلين.

وارتفع عدد المصابين الفلسطينيين، جراء المواجهات في باحات المسجد الأقصى، إلى 153 مصابًا.

الأقصي اقتحام المسجد الأقصى رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت مشاورات أمنية اطلاق النار

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وائل لطفي

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