الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الدبكة السيناوية تتصدر فعاليات سور القاهرة الشمالي

ليالي رمضان الثقافية
ليالي رمضان الثقافية والفنية

تتواصل الاحتفالات بشهر رمضان المعظم من خلال ليالى رمضان الثقافية والفنية التى تقيمها وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بالتعاون مع قطاعات الوزارة بسور القاهرة الشمالي في الفترة من 10 إلى 24 رمضان، حيث قدمت فرقة الإنشاد الديني التابعة لدار الأوبرا المصرية عرضا فنيا على المسرح الروماني تضمن عددا من الأغانى منها "اله الكون، قمر، لأجل النبي، أسماء الله الحسنى، أم النبي".

فيما قدمت الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي عددا من الفقرات الفنية، فعرضت فرقة العريش للفنون الشعبية عددا من رقصاتها التي تعبر عن التراث السيناوي ومنها "الدبكة السيناوية، الفرح العريشي، السامر السيناوي، إلى جانب فاصل غنائي للفنان غريب مؤمن" والتى تفاعل معها الجماهير بشكل شديد.

كما تم  تنفيذ  عدد من الورش التي نفذتها الإدارة العامة للفنون التشكيلية وهي "قشرة خشب، برفان خشب أركت، فيانسيه، طباعة، ديكوباج، تطعيم نحاس على خشب، جلود، أشغال معادن"، إلى جانب معرض مركزي نتاج الورش السابق تنفيذها ونتاج المراسم والملتقيات الفنية، وعلى المسرح الصغير قدمت الإدارة العامة للثقافة السينمائية عرض فيلم رسوم متحركة بعنوان "the shark"

من جهته أقامت الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى عددا من الورش الفنية والحرفية والتراثية، ونفذت الإدارة العامة لثقافة المرأة ورش "خيامية، تطريز وبري، إعادة تدوير"، بينما قدمت الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال بتنفيذ ورش "ديكوباج، أشغال حلى، قشرة خشب"، كما أقامت الإدارة العامة للقصور المتخصصة ورش "السجاد والحصير".

 كما نفذت الإدارة العامة لثقافة القرية ورش "خرز وإكسسوار، رسم وتلوين، خوص ونخيل، خيامية"، بالإضافة لمجموعة من الورش الفنية للإدارة العامة لثقافة الطفل وهي "ورشة استنسل زخارف إسلامية وكلمات لغة عربية بعنوان أنا عربي، مجسمات عرائس بالأكواب البلاستيك، كتاب اسكتش بعنوان" رمضان زمان"، رسم وتلوين، رسم على الوجه"، إلى جانب معرض نتاج الورش الفنية المنفذة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، كما أقيم عدد من الورش الفنية التابعة لصندوق التنمية الثقافية وهي "نحاس أركيت، تطعيم بالقشرة".

وبالتوازي أقيم معرض كتب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة تضمن عددا من سلاسل الهيئة منها كتابات نقدية "الشعر والتأويل"، سلسلة الفلسفة "سؤال الأخلاق في الفكر العربي والإسلامي"، الذخائر "البخلاء، بلاغات النساء، تاريخ حكماء الإسلام"، آفاق عالمية "مياه الربيع، رباعية الإسكندرية"، ذاكرة الكتابة "تراجم مصرية وغربية، في أعقاب الثورة المصرية 1919"، إلى جانب مجلات قطر الندى وإصدارات النشر الإقليمى، بالإضافة إلى مشاركة باقي قطاعات الوزارة، حضر الفعاليات الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، الدكتورة حنان موسي رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ونبيل نعيم مدير عام المهرجانات والمشرف على الاحتفالات بسور القاهرة الشمالى.

ليالي رمضان الثقافية والفنية وزارة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم الهيئة العامة لقصور الثقافة لمخرج هشام عطوة سور القاهرة الشمالي فرقة الإنشاد الديني رضا فنيا على المسرح الروماني

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