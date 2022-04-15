الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طائرة روسية تجلى 10 أطفال روس من سوريا

طائرة تجلي أطفال
طائرة تجلي أطفال روس

أعلن المكتب الصحفي لمفوضة حقوق الطفل الروسية عن إعادة 10 أطفال روس من سوريا، كانوا في مخيم للنازحين.

 

وهبطت طائرة للقوات الجوية الفضائية الروسية، على متنها الأطفال في مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو .

 

وأوضح المكتب الصحفي أن موظفي جهاز المفوضة لحقوق الطفل أعادوا إلى روسيا 6 أولاد و4 بنات، تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة.

 

ومن المتوقع أن يخضع الأطفال للفحوصات الطبية بموسكو، ثم سيتم نقلهم إلى أهاليهم أو عائلاتهم الجديدة بمختلف المناطق الروسية.

 

وأكدت مفوضة حقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا أن العمل على البحث عن الأطفال الروس وإعادتهم إلى الوطن مستمر.

 

يذكر أن عملية إعادة الأطفال الروس الذين توجه آباؤهم وأمهاتهم إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف التشكيلات المسلحة، بما فيها جماعات إرهابية مثل "داعش" وغيره، مستمرة منذ عام 2017.

 

وفي فبراير الماضي عاد إلى روسيا 14 طفلا، تتراوح أعمارهم بين 3 و15 سنة، كان 5 منهم في دمشق و9 في مخيمات النازحين شرقي الفرات.

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