مدرسة رؤية تخسر فى المسابقة الدولية.. تفاصيل الحلقة الـ13 من «دايما عامر»

بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "دايما عامر" بإعلان النتيجة الأولى للمسابقة الدولية التي تخوضها مدرسة رؤية الدولية، وكانت النتيجة صادمة بالنسبة للجميع سواء كان أبوالوفا صاحب المدرسة، والذي يجسد دوره الفنان عمرو عبدالجليل، والفنانة لبلبة التي تلعب دور ميس زهرة قنديل مدريرة المدرسة، ومستر عامر عبدالرازق ويجسده الفنان مصطفى عامر وباقي المدرسين والطلاب.

ويقرر أبوالوفا صاحب المدرسة، في الحلقة الـ13 والذي يجسد دوره الفنان عمرو عبدالجليل، الانسحاب من المكان الذي تُقام فيه المسابقة بسبب حزنه بعد خروج مدرسة رؤية من الأدوار التمهيدية للسباق، ليقول مستر نوفل والذي يلعب دوره الفنان كريم عفيفي: "دا ظلم"، وتحاوّل ميس فدوى مواساة الطلاب بعد الخسارة، وتلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين.

وانفعل أبوالوفا على ميس زهرة قنديل بسبب المستوى الثقافي الذي ظهر عليه الطلاب أثناء المسابقة، لترد الأخيرة: "هو دا اللي مستوى الطلاب عليه من وقت ما جيت المدرسة، والطلاب بذلوا كل اللي في وسعهم في حدود إمكانيتهم، المشكلة في المدرس مش في الطالب".

وتحدث مستر عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي لـ"أبو لوفا"، قائلًا: "أبوالوفا بيه أنا عارف إن كل اللي يهمك مصاريف المدرسة مش نفسية الأولاد، ومستواهم التعليمي مش في دماغك أصلًا، ياريت أنت كمان تقوم بدورك، وهو إنك توفرلنا جو مناسب نعرف نحل فيه مشاكل العيال دي، أنا حزين".

وتخوض مدرسة رؤية المسابقة الدولية في فئة الفن وتقديم العروض الفنية، بعدما اكتشف مستر عامر عبد الرازق إن "لوجي" هي السبب وراء إصابة صديقتها وتسببت في كسر ساقها، لكي لا تملك القدرة على المشاركة في المسابقة، وتكون هي بديلًة عنها.

"رؤية دايمًا كده كسابنين".. هو الشعار الذي تحمس من خلال الطلاب المشاركين في المسابقة، ليدخلوا على المسرح، ويبدأون العرض الخاص بهم.

مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والمسلسل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف علي الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.