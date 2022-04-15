الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الدفاع الروسية: المقاتلون الأوكرانيون وضعوا ألغاما فى سد على أراضى دونيتسك

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية، وضعت ألغاما في سد على نهر لوغان على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية"، مؤكدة أن تفجيره يهدد بإغراق مدينة وعدة بلدات في المنطقة.


ونقلت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية عن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم  القول إن الحديث يدور عن السد على نهر لوغان قرب محطة "أوغليغورسكايا" للطاقة بالقرب من مدينة سفيتلودارسك.


وأضاف أنه في حال تفجير السد "ستكون مدينة سفيتلودارسك وبلدتا ميرونوفسكي ولوغانسكويه وبعض البلدات الأخرى في المنطقة تحت خطر الغرق، ويبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 15 ألف شخص".. مضيفًا أن ذلك سيلحق الأضرار بكافة الشبكات الحيوية، بما فيها الصرف الصحي وأنابيب المياه والمنشآت لتنقية المياه والمستودعات للمواد الكيميائية، مما سيؤدي إلى تدهور الوضع الصحي وتفشي الأمراض المعدية في المنطقة.


وأشار ميزينتسيف إلى أن "النازيين الجدد وضعوا ألغاما في طريق السيارات العابر للسكك الحديدية في مدينة كونستانتينوفكا".


وحسب معلومات الدفاع الروسية، فإنهم "يخططون لتفجير الطريق لغرض اتهام العسكريين الروس بتدمير المنشآت الحيوية للبنية التحتية المدنية".

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وائل لطفي

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