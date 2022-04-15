الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تعرف على سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 15-4-2022

اليورو
اليورو

يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة  سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديثات في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي، اليوم الجمعة 15-4-2022.

وتراجعت مستويات سعر اليورو اليوم  أمام الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.879 جنيه للشراء، و19.990 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو الأوروبي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 15-4-2022

سجلت مستويات سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 19.86 جنيه للشراء، و20 جنيهًا للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

وتراجع سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء إلى 19.86 جنيه للشراء، و20 جنيهًا للبيع.

كما بلغت سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 19.82 جنيها للشراء، و20.01 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

وبحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد، جاء سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 19.85 جنيه للشراء، و20.02 للبيع.

ومن ناحية أخرى، سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق جاء عند 19.86 جنيه للشراء، و20.03 للبيع.

اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 15-4-2022

يشار إلي أن اليورو هو العملة الرسمية لتسع عشرة دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتُعرف مجموعة الدول هذه باسم منطقة اليورو، وتضم 343 مليون مواطنٍ تقريبًا، وفقًا لإحصاءات العام 2019.

ويُعتبر اليورو، الذي يُقسم إلى 100 سنت، ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولًا في سوق صرف العملات الأجنبية بعد الدولار الأمريكي.

البنك الأهلي البنك المركزي موقع الدستور سعر اليورو مقابل الجنيه اليورو اليورو مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي المصري اليورو مقابل الجنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 13.. تسريب جديد.. مواجهة حاسمة بين الفريق السيسي وخيرت ومرسي

الاستخبارات الأمريكية: بوتين قد يستخدم السلاح النووى

«انخفاض جديد فى الأسعار».. نصيحة للمستثمرين فى الذهب

تعرف على سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 15-4-2022

«الزراعة» تكشف موعد تراجع أسعار البامية وورق العنب والطماطم

قبل مباراة الرجاء المغربى.. ماذا يكشف طالع لاعبى النادى الأهلى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى بالخليل ونابلس

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل 7 من قرية برام الله

فتح: الاحتلال يجر المنطقة لمربعات خطيرة تقود لنتائج كارثية