تعرف على سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 15-4-2022

يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديثات في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي، اليوم الجمعة 15-4-2022.

وتراجعت مستويات سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.879 جنيه للشراء، و19.990 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو الأوروبي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 15-4-2022

سجلت مستويات سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 19.86 جنيه للشراء، و20 جنيهًا للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

وتراجع سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء إلى 19.86 جنيه للشراء، و20 جنيهًا للبيع.

كما بلغت سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 19.82 جنيها للشراء، و20.01 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

وبحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد، جاء سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 19.85 جنيه للشراء، و20.02 للبيع.

ومن ناحية أخرى، سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق جاء عند 19.86 جنيه للشراء، و20.03 للبيع.

اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 15-4-2022

يشار إلي أن اليورو هو العملة الرسمية لتسع عشرة دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتُعرف مجموعة الدول هذه باسم منطقة اليورو، وتضم 343 مليون مواطنٍ تقريبًا، وفقًا لإحصاءات العام 2019.

ويُعتبر اليورو، الذي يُقسم إلى 100 سنت، ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولًا في سوق صرف العملات الأجنبية بعد الدولار الأمريكي.