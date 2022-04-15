الأمن يوقف هارى وميجان خلال ذهابهما إلى الملكة إليزابيث

قال المتحدث باسم الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، إنهما اجتمعا وجها لوجه مع الملكة إليزابيث يوم الخميس بعد أن ذكرت صحيفة ذا صن الزيارة.

وأكد المتحدث أن الزوجين أوقفا من قبل المملكة المتحدة في طريقهما إلى لاهاي لحضور The Invictus Games، مضيفًا أن هاري قال سابقًا إنه يأمل في رؤية جدته.

وامتنع قصر باكنجهام عن التعليق، حول هذه التصريحات، بحسب وكالة رويترز البريطانية.

وقالت ذا صن إن هاري وميجان التقيا أيضًا الأمير تشارلز خلال زيارة لقلعة وندسور، التي قالت إنها أول رحلة مشتركة لهما إلى بريطانيا منذ تركهما الواجبات الملكية في مارس 2020.

ولم يحضر هاري، الذي انتقل إلى الولايات المتحدة مع ميجان، حفل تأبين الشهر الماضي لجده الأمير فيليب دوق إدنبرة الذي توفي في أبريل من العام الماضي.

وجاء عدم حضوره عقب خلاف مع الحكومة بشأن الحماية الأمنية.

وعانيت الملكة، التي تبلغ من العمر 96 عامًا في وقت لاحق من هذا الشهر، من مشاكل في الحركة ولم تحضر صلاة موندي السنوية في كنيسة سانت جورج بقلعة وندسور يوم الخميس، كما أنها لن تحضر قداس عيد الفصح في وندسور.