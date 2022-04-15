«حياة كريمة»: 500 ألف فرد استفاد من 100 ألف كرتونة مساعدات بالمنيا

أعلنت مؤسسة حياة كريمة بالمنيا الانتهاء من توزيع 500 ألف كرتونة مساعدات إنسانية، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، استفاد منها نحو 500 ألف فرد، بكافة أرجاء المحافظة، ضمن خطة المؤسسة لتوزيع مليون كرتونة بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد أحمد العمدة، منسق حياة كريمة بالمنيا، أن 500 ألف فرد جميعهم من الأكثر احتياجا، استفاد من تلك المساعدات التي جرى توزيعها بشكل متوازن ويتجاوز قيمتها الـ18 مليون جنيه، وهو ما يعد دعما كبيرا وغير مسبوق لكافة قرى المحافظة، وجاء لمواجهة ارتفاع الأسعار وتلافي تابعيتها الاقتصادية على الأسر الأولى بالرعاية، حيث تم التوزيع على 100 ألف أسرة، إذ يبلغ متوسط أفراد الأسرة الواحدة 5 بإجمالي 500 ألف فرد، وهي نسبة كبيرة غطت نحو 9% من سكان المحافظة البالغ تعدادها نحو 6.5 مليون نسمة.

وتعاملت "حياة كريمة" هذا العام مع عدد من الجمعيات الأهلية التي رشحها متطوعوها في المدن التسع، وستزيد المؤسسة من هذا التعاون الفترة المقبلة من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كما ستعمل على زيادة عدد المتطوعين في كافة المدن والمراكز، حيث ستمد يدها بقوة وترحب بكل شخص يرغب في التطوع معها.

يشار إلى أن الـ١٠٠ ألف كرتونة التي وزعتها حياة كريمة بالمنيا جاءت نتاج تناغم بين المؤسسة وأجهزة الدولة التنفيذية وعلى رأسها ديوان عام المحافظة، حيث ضربت المؤسسة المثل لكافة مؤسسات المجتمع المدني، في حسن التعامل مع المواقف الاجتماعية والتواصل مع أجهزة الدولة، إضافة لإشراك الجمعيات الأهلية، مع الأخذ في الاعتبار أن المقصود لم يكن جمعية بعينها بقدر تحقيق توازن بين كافة القرى، فلم يتم استبعاد جمعية دون أخرى، بل كان تعاونا كبيرا من أجل تغطية كافة القري بشكل متوازن.

ووجه أعضاء المؤسسة ومتطوعوها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أتاح الفرصة لشبابها البسيط للمشاركة في خدمة بلدهم، وأكد أحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمنيا أن نجاح هذه المهمة لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللوجستي الكبير الذي قدمه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد الذي قدم نصائح وتيسيرات عديدة لنجاح المهمة، وكذا رؤساء المدن.

في سياق آخر، تفقد نائب محافظ المنيا، مشروعات حياة كريمة بقريتي البرشا والشيخ عبادة التابعتين لمركز ملوي، بحضور منسق المؤسسة بالمحافظة، وممثلى شركة دار الهندسة استشاري المشروع، والقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشملت الجولة مجمع خدمات دير البرشا، حيث انتهت أعمال البناء بالكامل وتجري حاليا التشطيبات النهائية، وكذا أعمال الصرف الصحي بالقريتين حيث تم التأكد من سلامة الأعمال ومطابقتها للرسوم الهندسية المعتمدة.

واستمع نائب المحافظ لآراء المواطنين حول أعمال الصرف وعدم تأثيرها على السيولة المرورية بالقرى، وشدد على ضرورة إلتزام المقاولين برد الشيء لأصله دون تأخير أو إبطاء.