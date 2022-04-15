الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مسن فى حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق بحر البقر ببورسعيد 

اسعاف
اسعاف

لقي مسن مصرعه فى حادث انقلاب دراجة بخارية أمام شادر عزام طريق بحر البقر.

 

واستقبلت مستشفى ٣٠ يونيو التابعة لمنظومة التأمين الصحي جثة المتوفي، وتبين أن الجثة لشخص يدعي محمود محمد عبده نوفل، ويبلغ من العمر ٥٦ عامًا، وأن الوفاة ناتجة عن انقلاب دراجة بخارية على طريق بحر البقر.

 

وتلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي الأسباب وتحرير المحضر الخاص بالواقعة علي أن تتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

 

وأنتقل فريق من النيابة العامة إلي موقع الحادث  وناظرت النيابة الجثة بالمشرحة وأمرت بالتحفظ عليها تحت تصرفها لحين إنهاء الإجراءات والتصريح بالدفن.

مستشفى تحقيق مصرع عقد مصر مدير

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وائل لطفي

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