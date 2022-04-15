الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«يا فايتنى وأنا روحى معاك».. حكاية بائع الزيتون الذى أهدى القصبجى أجمل الألحان

محمد القصبجي
محمد القصبجي

ولد محمد القصبجي في بيت متدين، فكان والده الشيخ القصبجي الذي أراد أن يكون ابنه صورة ونسخة أخرى منه، أن يلبس ولده العمامة، وأن تكون له خلفية يدينة تهيئة لكي يكون مدرسا بالمدارس الأولية، ونجح القصبجي إلى حد ما، وحصل الولد على كفاءة التعلي الأولى وامتهن التدريس لمدة سنة، ولكن كان هناك قدر آخر يترصد للولد.

 

كان محمد القصبجي يعشق الموسيقى إلى حد الهوس، وكانت السبب الذي انتزعه من التدريس، وكانت سسببا في غضب والده، وخلال محنته تعلم ممد كيف يتقن العزف بشكل كبير.

 

كما كان القصبجي مجددا وعلامة فارقة في تاريخ التلحين المصري وهو الأمر الذي ظهر في بداياته فكانت رائعته "إن كنت أسامح"، ومنها عرف الناس أن هناك ملحنا دخل هذا المضمار ليخلد فيه ويتذكر الناس اسمه.

 

وهناك واقعة طريفة رواها السيد محمد المويلحي في مقال له، يقول: "سمع القصبجي رجلا يبيع الزيتون الأخضر، وكان صوت الرجل عذبا، وينادي بصوت جميل أخاذ، وبطريقة ما إن سمعها القصبجي حتى راح يمشي وراء الرجل وكأنه مسحور، وراح الرجلة  يمشي والقصبجي وراءه من زقاق إلى زقاق ومن حارة إلى حارة ومن درب إلى درب، حتى وصلا إلى شارع عبده باشا في العباسية، وهناك توقف القصبجي بعد أن حفظ اللحن تماما، ومن هذا اللحن كانت أغنية "يا فايتني وأنا روحي معاك".

 

والقصبجي عرف عنه أنه لا يخاصم أحدا ولا يحمل ضغية لاحد أو حقدا إلا في شيئين، المال والعمل مع أم كلثوم، وكان من يسمعون القصبجي في تلك الأيام يعرفون أن له لونا يخصه، لونا لا يوجد له شبيه في الألحان السابقة، وفي بدايته راح يلحن المونولوجات والأهازيج والأدوار وكان من البارعين في تلحين المونولجو بمجرد أن يلحن لحنا ما، تجد أن اللحن يجري على ألسنة الناس في مصر وأيضَا في البلاد العربية.

محمد القصبجي الشيخ القصبجي الموسيقى أم كلثوم القصبجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 13.. تسريب جديد.. مواجهة حاسمة بين الفريق السيسي وخيرت ومرسي

«انخفاض جديد فى الأسعار».. نصيحة للمستثمرين فى الذهب

«الزراعة» تكشف موعد تراجع أسعار البامية وورق العنب والطماطم

مصرع مسن فى حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق بحر البقر ببورسعيد 

الاختيار 3 الحلقة 13| «الفرقة الناجية».. طريقة «الإخوان» الإرهابية في تجنيد اتباعها

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى بالخليل ونابلس

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل 7 من قرية برام الله

فتح: الاحتلال يجر المنطقة لمربعات خطيرة تقود لنتائج كارثية