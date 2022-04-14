الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أكثر من4.7 ملايين شخص فروا من أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

فرّ أكثر من 4,7 ملايين لاجئ أوكراني من بلادهم بعد 50 يوماً على بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، وفق تعداد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وأحصت المفوضية 4,736,471 لاجئا أوكرانيا حتى الخميس بزيادة 79,962 عن آخر حصيلة نشرت الأربعاء.


ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.


تشكل النساء والأطفال نحو 90 % من الذين فروا من أوكرانيا، في حين لا تسمح السلطات الأوكرانية بمغادرة الرجال في سن القتال.

وفر نحو 215 ألف شخص غير أوكراني من البلاد ويواجهون أحياناً صعوبات في العودة إلى بلدانهم الأم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.
وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين داخل أوكرانيا بنحو 7,1 ملايين، بحسب آخر تعداد صادر عن المنظمة في 5 ابريل.
واضطر نحو 12 مليون شخص، أي أكثر من ربع السكان، إلى مغادرة منازلهم إما عن طريق عبور الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة وإما سعيا الى ملاذ آمن آخر في أوكرانيا.


قبل هذا النزاع، كان عدد سكان أوكرانيا أكثر من 37 مليونا في الأراضي التي تسيطر عليها كييف ولا تشمل شبه جزيرة القرم (جنوب) التي ضمتها روسيا في العام 2014 ولا المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا منذ العام نفسه.
 

لاجئ أوكراني لاجئي أوكرانيا لاجئين أوكرانيين لاجئو أوكرانيا مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين

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وائل لطفي

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