الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قائمة «نيويورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعا في الأسبوع الثاني من أبريل

نيويورك تايمز
نيويورك تايمز

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في فئة الروايات الخيالية بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري.
وتصدرت قائمة الصحيفة الأمريكية رواية IT ENDS WITH US "الأمر ينتهي بنا" للمؤلف كولين هوفر، والتي تدور أحداثها حول معاناة زوجة نشأت في بيئة منزلية تحيطها انتهاكات كثيرة.
فيما جاءت فى المرتبة الثانية رواية "عندما يغنى لوبستر"، وهى الرواية التى صدرت منذ عام 2019، للروائية ديليا أوينز، بعدما احتلت المرتبة الأولى لفترات طويلة بالقائمة.
كما تصدرت رواية SEA OF TRANQUILITY "بحر الهدوء" المرتبة الثالثة فى قائمة نيويورك تايمز لمؤلفتها إميلي سانت جون ماندل، والتي تدور حول محقق يحقق في حياة البرية معتقدا أن أفعاله قد تؤثر على الجدول الزمني للكون.
وفى المرتبة الرابعة، جاءت رواية VERIT، للكاتب كولين هوفر وهو الكتاب الثاني له في القائمة، وتدور حول محاولة كاتب لكتابة مسلسل شعبي ثم تتعقد الأحداث ليكشف حقيقة مروعة.
وجاءت فى المرتبة الخامسة والأخيرة، رواية RUN, ROSE, RUN، "اركضي روز .. اركضي" للأسبوع الخامس، وتحكي عن مغنية وكاتبة أغاني تذهب إلى مدينة ناشفيل بحثًا عن النجومية ولكن يتبعها ماضيها المظلم.

صحيفة نيويورك تايمز الامريكية قائمة الكتب الأكثر مبيع ا بالولايات المتحدة كتب 5 روايات

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وائل لطفي

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