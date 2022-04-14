الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تنشر بيانات جديدة عن الأنشطة البيولوجية للولايات المتحدة فى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية إيجور كيريلوف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أنفقت خلال السنوات الأخيرة أكثر من 350 مليون دولارا على مشروعات المركز العلمي والتكنولوجي الأوكراني، الذي وزع منحًا لإجراء بحوث تهم البنتاجون، بما في ذلك في مجال الأسلحة البيولوجية.
وقال كيريلوف - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن المركز العلمي والتكنولوجي الأوكراني يبدو، للوهلة الأولى، أنه منظمة عامة لا يوجد بينها وبين البنتاجون قاسم مشترك"، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع الروسية تمكنت من الكشف عن دوره في الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على أراضي أوكرانيا.
وأضاف "أن مركز خبراء التهديدات الكيميائية والبيولوجية التابع لوزارة الدفاع الروسية أكد أن النشاط الرئيسي للمركز العلمي والتكنولوجي الأوكراني هو العمل كمركز توزيع للمنح لإجراء البحوث التي تهم البنتاجون، بما في ذلك في مجال الأسلحة البيولوجية. في خلال السنوات الماضية أنفقت واشنطن أكثر من 350 مليون دولارا على تنفيذ مشروعات المركز".
كانت وزارة الدفاع الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى خطة لتنسيق أنشطة المعامل البيولوجية ومعاهد البحوث في أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة.

روسيا ​أوكرانيا الغزوالروسي الغزو الروسي الأوكراني كييف

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

بيان من هيئة سلامة الغذاء بشأن نتائج تحليل شيكولاتة «كيندر»

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2022| أدعية 13 رمضان

بعد عودته للعناية المركزة.. آخر التطورات الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

النيابة العامة تعلن التفاصيل الكاملة في «شوكولاتة الحشيش»

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

«الكبير أوي 6» الحلقة 13.. الكبير ينصب كمين لسارق دوار العمدة ويكشف حقيقة حلقوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فتح: الاحتلال يجر المنطقة لمربعات خطيرة تقود لنتائج كارثية

الرئيس الإسرائيلى: سأتحدث مع عباس قبل عيد الفطر.. ويجب منع العمليات ضدنا

«إغلاق الضفة ونشر القوات».. التحركات الإسرائيلية لمنع الهجمات فى عيد الفصح اليهودى