قبل إطلاق انتخاباتها.. 8 فئات عمالية مشمولة بقانون المنظمات النقابية

أعلنت وزارة القوى العاملة فتح باب الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، بدءا من يوم الأحد 8 مايو 2022 وحتى يوم الإثنين 9 مايو 2022.

تتم الانتخابات في تلك الفترة بـ14 نقابة عمالية وهي: الصناعات الغذائية، المرافق العامة، النقل الجوى، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، الزراعة والبحث العلمى، النقل والمواصلات، التعليم والبحث العلمى، الغزل والنسيج، البريد، الإنتاج الحربى، البترول، النقل البحرى، الخدمات الصحية، المالية والضرائب والجمارك، والعلوم الصحية، على أن يتم إجراء الانتخابات يوم 16 مايو 2022.

وترصد “الدستور” أبرز ما جاء بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر عام 2017 والمعدل سنة 2019.

وتسري أحكام القانون على الفئات التالية:

1- العاملون المدنيون بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية.

2- العاملون بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملون بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون.

3- العاملون بالقطاع الخاص.

4- العاملون بالقطاع التعاوني.

5- العاملون بالقطاع الاستثماري والقطاع المشترك.

6- عمال الزراعة.

7- عمال الخدمة المنزلية .

8- العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية.

ويحق للعمال دون تمييز تكوين المنظمات النقابية ولهم كذلك حرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحتة التنفيذية والنظم الأساسية لهذه المنظمات.

ويضع الوزير المختص نماذج لوائح النظام الأساسي والنظام المالي والنظام الإداري للمنظمات النقابية العمالية التي يتم الاسترشاد بها في حالة الضرورة.