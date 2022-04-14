الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

المغرب: 5700 شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 5728 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.
وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6201666 شخصا، وأوضح البيان أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح ضد كورونا 24797469 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23273495 شخصا حتى اليوم.
وأضاف البيان أن 905 أشخاص تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن 1258 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال ال 24 ساعة الماضية
يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

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