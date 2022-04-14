الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الزملوط يبحث تطوير وإعادة تخطيط بعض أحياء الخارجة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد بعض مناطق الخارجة

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإعادة تخطيط وتطوير منطقة عطفة عريف بحي المحابس بالخارجة، وإزالة التعديات على حرم الطريق لتوسعته ورصفه، جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

كما وجه بإنارة الطريق الواصل بين منطقة الناضورة والشيخ صبيح وعمل مطبات بالطريق للحد من سرعة القيادة بالمنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ المبنى الإداري التابع لديوان عام المحافظة لبحث رفع كفاءته واستغلاله بعد انتقال العاملين للمبنى الجديد الجاري إنشاءه بجوار الديوان.

 

 

محافظ الوادي الجديد إعادة تخطيط وتطوير منطقة عطفة عريف الخارجة إزالة التعديات

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وائل لطفي

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